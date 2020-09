Dreiste Diebe bestehlen Thüringer Polizei

Dreiste Diebe machten in Erfurt offensichtlich auch nicht vor der Polizei halt. Wie diese am Mittwoch mitteilte, sei am Dienstagvormittag festgestellt worden, dass Unbekannte ihr Unwesen in einer Verwahrstelle für sichergestellte und beschlagnahmte Fahrzeuge der Thüringer Polizei und des Ordnungsamtes der Stadt Erfurt getrieben hatten.

Bemerkt wurde der Diebstahl, als eine 33-Jährige ihr Auto abholen wollte. An ihrem und sechs weiteren sichergestellten Autos waren demnach die Katalysatoren fachmännisch ausgebaut worden.

Wie die Täter auf das Gelände gelangten und wie hoch der entstandene Schaden ist, sei derzeit noch unklar.

