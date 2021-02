Drogendealerin in Haft - Brandstifter - Mehrmals Drogen gefunden

Drogendealerin in Haft

Festgenommen wurde am Dienstagnachmittag in Erfurt eine 41-Jährige. Die Frau war beobachtet worden, wie sie einem Mann Drogen verkaufte. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten Crystal, Marihuana und Bargeld sicher. Da gegen die bestens bekannte Frau ein Untersuchungshaftbefehl vorlag, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Mehrmals Drogen gefunden

Bei Kontrollen in Erfurt wurden am Dienstag mehrere Personen mit Drogen festgestellt. Knapp 10 Gramm Marihuana wurden bei einem 38-Jährigen gefunden. Er wurde gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße kontrolliert. Eine 18-Jährige hatte ebenfalls Marihuana einstecken. Sie wurde gegen 17.45 in der Thomasstraße kontrolliert. Auch ein 24-Jähriger hatte gut 11 Gramm Marihuana dabei. Gegen 21.30 Uhr wurde der Mann in der Gisperslebener Straße einer Kontrolle unterzogen. Crystal wurde bei einer 27-Jährigen gefunden, die in der Prager Straße kontrolliert wurde. Die Drogen wurden sicher gestellt, die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Auto beschädigt

In der Erfurter Blumenschmidtstraße zerkratzten am Dienstagnachmittag Unbekannte einen Pkw. Bei dem eparkten VW machten sich Unbekannte an der Heckklappe des Autos zu schaffen. Mit einem spitzen Gegenstand beschädigten sie den Lack und richteten so einen Schaden von ca. 1000 EUR an.

Teurer Verlust

Der Verlust eines Schlüssels am Dienstag kam einem Ehepaar im Erfurter Rieth teuer zu stehen. Dienstagnachmittag hatten sich Diebe in ihrem Keller bedient. Aufbruchspuren waren nicht festzustellen. Vermutlich hatten die Täter den verlorenen Schlüssel genutzt. Die Langfinger erbeuteten ein graues Mountainbike der Marke BMC sowie verschiedenes Markenwerkzeug im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro.

Brandstifter in Leubingen

Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr nach Leubingen gerufen. Auf Höhe des Friedhofs standen drei Mülltonnen und eine Regentonne in Flammen. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte eine unbekannte Person die Tonnen in Brand gesetzt. Dabei wurden nicht nur die Tonnen zerstört, sondern auch die Fassade und ein Fenster am Gebäude des ansässigen Heimatvereins beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf über 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zur Tatortarbeit zum Einsatz.

