Drogenhandel in Erfurter Gartenanlage - Polizei nimmt eine Person fest

Erfurt. Bei einem Einsatz in einer Erfurter Gartenanlage hat die Polizei ein ganzes Drogenlager gefunden. Gegen einen 38-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

In Erfurt hat die Polizei einen Drogenhändlerring ausgehoben. Wie die Polizei am Montag informierte, habe sie vergangene Woche einen Hinweis bekommen, dass in einer Kleingartenanlage im Norden der Stadt mit Drogen gehandelt werden soll. Vor Ort stieß die Polizei auf drei Männer im Alter von 27 bis 38 Jahren.

Bei der Durchsuchung der Personen und des Gartens seien mehr als 5000 Euro Bargeld, mehrere Messer, eine Gasdruckpistole, 386 Gramm Marihuana, fast 28 Gramm Chrystal sowie kleinere Mengen Amphetamin, Ecstasy und Pilze gefunden und beschlagnahmt worden.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen zwei der Männer wegen Drogenhandels mit einer Waffe. Gegen einen 38-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

