Erfurt. Das „Kino im Salon“ von Haus Dacheröden präsentiert am Mittwoch die Verfilmung des Bestseller-Romans „Dunkel, fast Nacht“ der Polin Joanna Bator

Düster-spannender Film aus Polen

„Dunkel, fast Nacht“ heißt der in Polen zum Bestseller avancierte Roman von Joanna Bator. Im „Kino im Salon“ und passend zur der in diesem Jahr laufenden Reihe „Ex oriente lux“ ist an diesem Mittwoch im Haus Dacheröden die Kino-Adaption zu sehen.

Vor einem Jahr kam der Film in der Regie von Borys Lankosz in die Lichtspielhäuser des Nachbarlandes und sorgte für eine ebenso große Aufmerksamkeit wie das Buch, das mit dem höchsten Literaturpreis des Landes, der „Nike“, ausgezeichnet wurde.

Düsterer Kriminalfall in Niederschlesien

Im Gegensatz zu den vorherigen Romanen Joanna Bators, die ein Gesellschaftsbild des Nachkriegspolens und speziell der niederschlesischen Heimat der Autorin zeichneten, ist „Dunkel, fast Nacht“ ein Thriller. Alicja Tabor, eine Journalistin, kommt in ihre Heimatstadt zurück, um dem Fall dreier verschwundener Kinder nachzuspüren. Dabei landet sie jedoch in ihrer Vergangenheit, Verbrechen der Nachkriegszeit und wird mit Populisten konfrontiert, die sich auf den Straßen breit machen.

Bezüge zu wachsendem Populismus in der Gesellschaft

So ist das Buch wiederum weit mehr als ein Krimi. Spannend ist aber auch die Frage, wie der vielschichtige Stoff im Film umgesetzt ist. Erste Bilder zeigen, die Szenerie ist hier eher schwarz als dunkel und die Nacht bereits erreicht.

Eine weitere Veranstaltung in „Ex oriente lux“, die sich Osteuropa widmet, gibt es bereits am Dienstag, dem 17. März. Dann ist die Publizistin Marta Kijowska zu Gast, die im Gespräch mit Casjen Carl ihr Buch „Was ist mit den Polen los?“ sowie den von ihr übersetzten Roman „Katyn“ von Maria Nurowska vorstellt.

Haus Dacheröden, Kino im Salon: „Dunkel, fast Nacht“ (PL), Mittwoch, 11. März, 19 Uhr