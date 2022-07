Dunkin Donuts eröffnet Shop im Erfurter Norden

Eine Filiale von „Dunkin Donuts“ eröffnet im Thüringenpark in Erfurts Norden.

Erfurt. Amerikanische Süßgebäck-Kette „Dunkin Donuts“ eröffnet Filiale im Thüringenpark.

Die US-amerikanische Kette „Dunkin’ Donuts“ öffnet am Donnerstag, den 28. Juli, ein Geschäft im Thüringen Park. Somit ist die weltweit vertretene Kette nun in Thüringen vertreten. Insgesamt hat die Kette „Dunkin’ Donuts“ 20.500 Restaurants in 36 Ländern weltweit.

Mehr als 25 Sorten der Hefeteig-Krapfen mit Loch im Angebot

Ab 10 Uhr öffnet der neue Store seine Türen, in dem die Schnellrestaurantkette ihre üblichen gefüllten und ungefüllten Hefeteig-Krapfen anbieten wird. Unter den über 25 Sorten der vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebten glasierten Krapfen sind auch vegane Varianten. Neben den Donuts sind aber auch verschiedene Kaffeespezialitäten und anderer Süßgebäcke im Sortiment.

Im Thüringen Park wird der Laden von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein.