Durch Betrug mit Kryptowährung über 50.000 Euro von Mann aus Erfurt erbeutet - Randalierer erwischt

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Ein 49-Jähriger verlor in den letzten Wochen über 50 000 Euro. Über eine Internetplattform lernte der Mann eine Frau kennen, die den weiteren Kontakt zu angeblichen Finanzexperten vermittelte, teilt die Polizei mit. Der 49-Jährige eröffnete unter Anleitung ein Konto und transferierte mehrere Male kleinere Geldbeträge. Angeblich steigerte sich der Gewinn stetig, so dass der "Experte" weitere Geldeinlagen empfahl und der Erfurter hohe Summen überwies. Auf vorgetäuschten Kontoauszügen steigerte sich die virtuelle Währung mehr und mehr und als er schließlich auf seinen Gewinn zugreifen wollte, war dies nicht mehr möglich. Der vermeintliche Finanzexperte ist seitdem nicht mehr erreichbar, sein angelegtes Geld ist verschwunden.

Tipps der Polizei, wie man derartige Betrugsmaschen verhindern kann: Seien Sie misstrauisch bei Angeboten die in kürzester Zeit hohe Gewinne versprechen und informieren sie sich bei unabhängigen Quellen über die einschlägigen Internetseiten. Auf professionell wirkenden Internetauftritten werben die Betrüger widerrechtlich mit Bildern vertrauenserweckender Prominenter, Firmenlogos oder Logos von TV-Formaten. Die Bekanntheitsgrade werden missbraucht, um Seriosität vorzugaukeln. Lassen Sie sich telefonisch nicht zu Anlagen drängen und gewähren Sie niemals den Zugriff über das Internet auf Ihren PC/ Ihre Konten.

Randalierer erwischt

Randalierende Jugendliche zogen Dienstagabend vom Wiesenhügel in Richtung Herrenberg, dabei beschädigten sie mehrere Autos. Ein 18-Jähriger trat den Seitenspiegel eines Autos ab, ein 21-Jähriger zerkratzte den Lack eines parkenden Autos. Bei fünf weiteren Fahrzeugen überdrehten die Jugendlichen die Seitenspiegel. Es entstand ein Gesamtschaden von über 1200 Euro.

Auf drei Rädern

In Erfurt stellten Polizeibeamte am Dienstag während der Streifentätigkeit am Straßenrand der Gutenbergstraße eine 67-Jährige Autofahrerin fest, die ein Rad verloren hatte. Das rechte Vorderrad ihres Autos hatte sich selbstständig gemacht, so dass die vordere Bremsanlage an ihrem Auto unfallbedingt vollständig zerstört worden war, berichtet die Polizei. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Polizisten fest, dass sämtliche Radmuttern der verbliebenen Räder entweder gelöst oder bereits verloren waren. Vor zwei Wochen hatte die 67-Jährige in einer Fachwerkstatt die Sommerreifen aufziehen lassen. Ob dies ursächlich für den Unfall war oder ob jemand die Radmuttern absichtlich manipuliert hat, muss ermittelt werden.

In der Tonne gelandet

Bereits am Montag machten sich Unbekannte an einem Zeitungskiosk im Erfurter Norden zu schaffen und knackten einen Presseartikelbehälter. Die in dem Behälter befindlichen Zeitungen wurden gestohlen und haben einen Wert von über 40 Euro, so die Polizei. Bei der Absuche des Nahbereichs stellte sich heraus, dass alle Zeitschriften in einer Mülltonne entsorgt wurden. Auch am Dienstag bot sich ein ähnliches Bild. Wieder hatten Unbekannte den Behälter gewaltsam geöffnet und gelangten so an unterschiedliche Zeitungen. Sie stahlen sie, um sie dann in der Nähe zu entsorgen. Wer für die Aktionen verantwortlich ist, ist nicht bekannt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen