Die Feuerwehr in Erfurt hatte es am Freitagabend mit einem brennendem E-Auto zu tun.

Erfurt. Ein Luxus-Elektroauto brannte am vergangenen Freitag auf dem Gelände eines Autohauses in Erfurt. Der Schaden beläuft sich auf 140.000 Euro.

Luxus-Elektroauto fängt beim Laden Feuer – 140.000 Euro Schaden

Wie die Polizei in Erfurt am Montag informiert, geriet das Luxus-Elektroauto am Freitagabend in der Werkstatt eines Autohauses in Brand. Demnach war dieser durch einen technische Defekt während eines Ladevorgangs ausgelöst worden.

Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das brennende Auto nur mithilfe eines Spezialcontainers löschen. Hierzu wurde dieser von der Feuerwehr mitsamt dem Wagen geflutet.

Das Fahrzeug ist mit 140.000 Euro nun ein Totalschaden.