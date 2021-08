E-Bike im Wert von 5000 Euro in Erfurt gestohlen

Erfurt. Ein 36-jähriger Erfurter wollte ganz entspannt in den Urlaub starten. Er musste jedoch feststellen, dass sein E-Bike vom Gepäckträger des Autos gestohlen wurde.

Bereit für den Urlaub machte ein 36-jähriger Erfurter eine böse Entdeckung: In der Nacht auf Mittwoch wurde das Schloss des Gepäckträgersystems seines Autos geknackt und ein E-Bike gestohlen.

Da der Erfurter in aller Früh in den Urlaub starten wollte, montierte er das Gepäckträgersystem samt Fahrrad am Vorabend. Wie die Polizei mitteilte, hat das gestohlene E-Bike einen Wert von knapp 5000 Euro.