Edelmetall für junger Retter in Erfurt

Erfurt. Das Technische Hilfswerk ist dann zur Stelle, wenn Hochwasser oder Sturm toben. Die Ausbildung auch der Erfurter Retter beginnt bereits im Kindesalter.

Sie sind die Retter von morgen. Die Kinder und Jugendlichen der THW-Jugend. Wenn sie sich treffen, geht es handfest zur Sache. Eine Notstromversorgung erklären, Licht installieren? Das gehört beispielsweise zu den Aufgaben, als es für einige am Wochenende darum, ging das silberne Leistungsabzeichen abzulegen.

Jugendcamp im Ortsverband des Technischen Hilfswerkes

So verwandelte sich der Ortsverband des Technischen Hilfswerkes, der direkt neben der Hauptfeuerwache seine Heimstatt hat, am Freitag bereits in ein Jugendcamp. Denn neben den Erfurter wollten sich auch Mädchen und Jungen aus Suhl und Mainz dem Leistungstest stellen. „Mit Suhl war das ohnehin abgesprochen, als nun der Ortsverband unserer Partnerstadt angefragt hat, ob sie sich mit dranhängen können, haben wir das gern gemacht“, erklärt Anke Weiland, Sprecherin des OV-Erfurt. Und als gute Gastgeber schliefen gleich ein paar Erfurter mit den Gästen in der THW-Zentrale.

Abzeichen als Motivation zum Dranbleiben

So summierte sich die Zahl der Prüflinge auf 35. Sie gingen es an, das blaue, orange, bronzene und silberne Leistungsabzeichen zu erwerben. Die beiden erstgenannten wurden erst kürzlich eingeführt, um den Kinder bis 12 Jahre eine Chance zu geben, sich zu testen. Einfach als Motivation.

Bei Abschlussappell könnten dann auch zahlreiche Teilnehmer ihre Plakette entgegennehmen. Für die, die es nicht schafften, gibt es aber eine neue Chance.