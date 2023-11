Ega-Geheimnis: Warum nicht nur Erfurter jetzt in diesen Park sollten

Alle Jahre wieder – das ist nicht nur ein Weihnachtslied, sondern bezeichnend fürs Winterleuchten auf der Ega in Erfurt. Immer wieder schön, jedes Jahr aufs Neue.

Martini und Karnevalsauftakt waren, Adventszeit kommt. Und man schwebt ein bisschen zwischen den Zeiten. Es sind so zwei, drei Wochen, in denen nur November ist. Meistens grau, meistens trist. Die beiden Sonntage, an denen wir der Verstorbenen gedenken, gehören dazu.

Man traut sich noch nicht, irgendwas Leuchtendes aufzuhängen. Doch in den Startlöchern liegt die Weihnachtsdeko bereits. Kerzen helfen. Erhellen den Abend und die Seele. Ebenso wie das Winterleuchten.

Die Lichtinstallationen sind bis Februar zu sehen, aber wer es jetzt schon hell, fröhlich und sinnlich zugleich haben möchte, sollte unbedingt in den Park. Ich erinnere mich gern an meine Besuche in den vergangenen Jahren. Welch schöne Fotos dabei entstanden sind. Es sind Motive, die bekommt man genau einmal. Denn die Figuren, die Arrangements ändern sich jedes Jahr.

Was sich nicht ändert, ist der Eindruck: Sich etwas Gutes getan zu haben. . . Oder seinen Mitmenschen. Statt etwas im Laden zu kaufen, schenken Sie doch Zeit gemeinsam beim Winterleuchten.

Weitere Nachrichten aus Erfurt