Ega muss sich von beliebten Objekten trennen: Erfurter sind bei Abschied dabei

Erfurt. Die Kürbisausstellung endet am Reformationstag. Sie wird nicht einfach abgebaut, sondern es gibt ein großes Ernte-Fest auf der Erfurter Ega.

Am Dienstag (31. Oktober) beendet das Kürbis-Ernte-Fest die diesjährige Herbstschau auf der Ega. Die Kürbisschau ist in jedem Jahr ein Herbsthöhepunkt im Park und für die Besucher. Die riesige Schnecke auf der Wiese, die Ameisen, der Hirsch oder die Eule sind wie Fuchs, Ameisen oder die anderen Tiere des Waldes kunstvoll aus Kürbissen geformt. Zehn Figuren aus den großen und kleinen, gelben, grauen, orangefarbenen oder violetten Exemplaren sind an der Philippswiese nahe der Wasserachse zu bestaunen und sorgen für viel Begeisterung bei den Besuchern.

Mit dem Oktober geht auch die schönste Ausstellung vorbei. Zum Ausstellungsfinale, dem Kürbis-Ernte-Fest, werden die riesigen Kürbisfiguren ab 14 Uhr von den Besuchern abgeerntet. Begleitet wird der Nachmittag von 14 bis 18 Uhr von einem Familienprogramm mit Musik, Theater, Schnitzwerkstatt und jeder Menge weiterer Aktionen rund um den Kürbis.

Das Programm im Detail

14 - 17 Uhr Philippswiese - Großes Kürbisernten und Musik mit dem Fanfarenorchester Erfurt

14 - 17 Uhr Parkbühne - herbstliche Bastelangebote und Kürbisschnitzen, Riesengemüse-Ausstellung und Informationen rund um das große Gemüse, mit dabei die Moderatoren von ANTENNE THÜRINGEN

14 - 17 Uhr Wissenswald - Kürbisbastelangebote und Hexen- und Räubergeschichten

17.15 Uhr Sternwarte - Lampionumzug zur Halle 1

17.30 Uhr Halle 1 - Kommissar Gordon, der Erste Fall – Ein Kinderkrimi mit spannender Verfolgungsjagd mitten durch den Wald mit dem Trotz-Alledem-Theater

Bitte beachten: . Am Montag (30. Oktober) bleibt der Egapark wie immer montags geschlossen.