Ehemaliges Model rechnet in Erfurt mit Modebranche ab

Hunger, zu kleine Schuhe, Missbrauch – davon erzählt Anne-Sophie Monrad in ihrem Buch „Fashion Victim“ („Mode-Opfer“). In Zusammenarbeit mit seiner Co-Autorin Katrin Blum hat das einstige Topmodel seine Erfahrungen in der Mode-Welt aufgeschrieben und veröffentlicht. Das Buch wird Sophie Monrad bei der Herbstlese vorstellen. Wir haben mit ihr gesprochen.