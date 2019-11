Einstimmigkeit herrschte im Stadtrat gestern, als es um den Beschluss ging, den Eigenanteil von anspruchsberechtigten Eltern für das Mittagessen in Kindertageseinrichtungen rückwirkend ab dem 1. August diesen Jahres entfallen zu lassen. Die Änderung hat den Hintergrund, dass der Stadtrat schon 2015 beschlossen hatte, in den Folgejahren die Kosten für Frühstück und Vesper für Inhaber des Sozialausweises zu übernehmen. Die Kosten wurden bislang vom Amt für Soziales und Gesundheit getragen. Nun übernimmt der Bund die Erstattung der Mindereinnahmen. Dazu mussten die Entgelte für das Essengeld in den Kitas angepasst werden. Seit dem 1. August 2018 erfolgt die Verpflegung aller Kindergärten in kommunaler Trägerschaft über eigene Küchen. Anspruchsberechtigte von Leistungen von Bildung und Teilhabe sind von den Kosten für das Mittagessen plus Getränke befreit, Inhaber eines Sozialausweises bleiben die Kosten von Frühstück und Vesper erspart.