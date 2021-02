Erfurt. Eine ungewöhnliche Mahnung zum Klimaschutz findet sich in der Moritzwallstraße in Thüringens Landeshauptstadt.

Ein Auto als Pflanzkübel – zu sehen in Erfurt

Seit dem 12. Dezember steht ein mit Erde befülltes Auto in der Moritzwallstraße, aus dem ein Baum wächst. Der Kleinwagen vom Modell Renault Twingo gehört den Aktivisten der Extinction Rebellion. Das Auto hat eine Zulassung, deswegen haben Polizei und Ordnungsamt bisher nichts beanstandet. Jeden Tag halten viele Passanten verwundert an, um Fotos zu machen und die Texte zu lesen. Das Gefährt bekam einen „Klimaaktivismus-Liebesbrief“ auf die Fahrerseite geschrieben und wurde am Donnerstag mit einem kleinen Busch von Benjamin Zeising und weiteren Aktivisten weiter bepflanzt, angemalt und beklebt.