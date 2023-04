Ein Dackel-Café in der Erfurter Innenstadt

Der Anger und die Johannesstaße haben einige leere Läden zu bieten, die mit Leben befüllt werden wollen. Warum nicht einfach mit Hunden?

Schaut man auf die leeren Läden in der Innenstadt, kann man manchmal schon auf Ideen kommen, welche Nutzung wohl dafür die schönste wäre. Da es mir persönlich an keinem konkreten Geschäft mangelt, überlegte ich jüngst, was denn andere Städte so haben. Springt man da als Stadt auf, ist das ja manchmal ein Image-Schub, der sich auf den Tourismus auswirkt. Wohl animiert vom Design einer übrig gebliebenen Tapete dachte ich an den asiatischen Raum, der ja oft etwas Außergewöhnliches für europäische Gemüter zu bieten hat.

Dort sind Katzencafés schon länger der Hit. Um das Konzept nicht nur zu kopieren, ließe es sich mit anderen Tieren abwandeln. Dackeln zum Beispiel. Die sind teilweise sogar kleiner als so manche Katze. Nach einem Hinweis, dass die Kurzbeiner oft recht bissig seien, brachten die Kollegen auch Schäferhunde, Möpse und sogar Bernhardiner ins fiktive Wunsch-Dir-Was ein. Immerhin, gerade die schwer atmenden Rassen könnten sich einer großen Beliebtheit erfreuen – laut verschiedenen Studien finden viele Menschen solche gleichmäßigen Geräusche nämlich beruhigend.