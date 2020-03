Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein gut bestelltes Gotteshaus in Erfurt

Matthias Stiebers Verbundenheit mit der Michaeliskirche an der Allerheiligenstraße reicht bis über 1988 hinaus. In jenem Jahr gehörte er zu den Organisatoren des damaligen Kreiskirchentages unter dem Thema „Umkehr führt weiter“, was nicht nur in christlichem Sinne zu verstehen war. Schon vier Jahre zuvor engagierte er sich in der Offenen Arbeit, hörte und hielt dort Vorträge, fand die Bücher und Informationen, die in der damaligen Zeit nur schwer erreichbar waren.Seit dem 1. Februar ist Matthias Stieber in der Michaeliskirche als Nachfolger für die in Pension gegangene Gertraud Hecker, die das kulturelle Leben in der Michaeliskirche führte und koordinierte, tätig. Das Gottehaus gehört als übergemeindliche Kulturkirche zum Evangelischen Kirchenkreis und wird von der Stadtmission verwaltet. Seit über 20 Jahren beteiligt sich der 64-Jährige in der Michaeliskirche an der Ausgestaltung von Gottesdiensten der Offenen Arbeit und dem Christophoruswerk Erfurt. Die Mitgestaltung von Gottesdiensten im ökumenischen Christophoruswerk steht auch im Zusammenhang mit seiner bisherigen Tätigkeit als Diplom-Sozialpädagoge, der er sich 21 Jahre lang widmete. Denn das Gotteshaus ist gewissermaßen die Hauskirche des Christophoruswerkes.Als Organisator koordiniert Matthias Stieber nun all die Aktivitäten in der Michaeliskirche, die von Gottesdiensten über Konzerte, musikalische Vespern und Ausstellungen, Publikationen im Netz, Pressemitteilungen bis zu Veranstaltungen der Evangelischen Stadtmission und der Offenen Arbeit reichen. Vor allem ist das Gotteshaus ein Ort des lebendigen Glaubens, auch für das Landeskirchenamt, die Universität Erfurt mit ihrer Studentengemeinde, die Altkatholische GemeindeErfurt, die Connect.-Kirche, künftig auch für die Ukrainisch-Orthodoxe Gemeinde und wird nicht zuletzt nicht zuletzt für Gottesdienste und Andachten der Stadtmission genutzt. Ein wesentlicher Bestandteil des Lebens in dieser Kulturkirche sind die wöchentlichen Konzerte von Andrea Malzahn an der Compenius-Orgel. Zudem obliegt dem Koordinator die Begleitung des Tagesgeschehens in der Kirche, bei denen er sich auf einen Stamm von zwölf, zum Teil ehrenamtlich engagierten Mitarbeitern stützen kann. Matthias Stieber weiß zu schätzen, das seine Vorgängerin, Gertraud Hecker, weiter zum Kreis der ehrenamtlichen Unterstützer zählt. Sie hinterließ ihm „eine gut bestellte Kirche“, worauf er aufbauen könne.