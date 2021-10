Ein halbes Jahrhundert Musik: Erfurter Stadtharmonie lädt zum Konzert ins Theater

Erfurt. Die Erfurter Stadtharmonie lädt zum Jubiläumskonzert am Samstag ins Theater

Endlich ist der große Tag gekommen: Das Jubiläumskonzert der Stadtharmonie Erfurt findet statt. Einige Karten gibt es noch an der Theaterkasse, bevor sich dann am Samstag der Vorhang öffnet für dieses in der Landeshauptstadt einmalige Orchester. Geplant war das Konzert bereits im vergangenen Jahr – zum 50. Jubiläum. Doch aufgrund der Corona-Pandemie konnte es nicht aufgeführt werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir in den vergangenen Monaten wieder proben durften und dieses besondere Konzert nun stattfinden kann“, sagt Daniel Stassny, der Vorsitzende des Orchester-Fördervereins. Seit seiner frühen Jugend spielt er Trompete im Orchester, solche wie ihn gibt es einige. Sie sind dem Orchester eng verbunden, es begleitete sie durch die Phasen des Lebens: Schulabschluss, Ausbildung, Berufsweg, Familiengründung.

Nun, am Samstag, werden viele vereint – auf der Bühne und im Publikum. Motto des Abends: Zurück in die Zukunft. Das 1970 gegründete sinfonische Blasorchester gehört seit vielen Jahren zum festen Bestandteil der Thüringer Kulturlandschaft. Als Laienorchester scheut es auch Arrangements der höchsten Stufen nicht und begeistert sein Publikum immer wieder mit neuen und ungewöhnlichen Konzertformaten und Auftritten an ungewöhnlichen Orten. Zum Jubiläumskonzert geht es mit seinem Publikum musikalisch durch die Orchestergeschichte und lässt die Highlights der vergangenen Konzerte erklingen. Mit einem fast 100 Mann starken, generationenübergreifenden Ensemble aus ehemaligen und aktuellen Musikern der Stadtharmonie sowie dem Nachwuchsorchester geht es durch den Jubiläumsabend. Auch Gesang fehlt nicht, gleich zu Beginn erklingt ein Stück, das so manchem Erfurter von den allerersten Domstufen-Festspielen in Erinnerung sein dürfte.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Restkarten unter https://www.theater-erfurt.de/Programm/Alle-Stuecke/Konzert-der-Stadtharmonie-Erfurt.html