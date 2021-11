Ein Jackpot für Kulturfreunde am alten Schauspielhaus Erfurt

Erfurt. Finissage mit dem Künstler Benedikt Braun im Kulturquartier bringt Besuchern einen echten Mehrwert. Aber welchen?

Was ist mehr wert, Geld oder Kunst? Dieser Frage können alle Interessierten am Freitag um 15 Uhr vor dem Kulturquartier Schauspielhaus auf den Grund gehen. Der Weimarer Künstler Benedikt Braun lädt zu einer wundersamen Geldvermehrung.

Installation wird nach Performance abgebaut

Kultur kostet Geld. Keine Frage. Nicht selten werden Steuergelder in Form von Projektförderung in den Kunst- und Kulturbetrieb gegeben. Und eben weil Kultur Geld kostet, möchte der Künstler Benedikt Braun die Gelegenheit nutzen, der Gesellschaft etwas zurückgeben. „Geben ist das Schönste im Leben“, sagt Braun, dessen Installation „Jackpot“ seit einigen Wochen die Freifläche vor dem Kulturquartier Schauspielhaus schmückt. Am Freitag steht mit dem Abbau der bild- wie geräuschgewaltigen Installation die „Befreiung und Demontage des Raubtierkapitalismus“ an.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wundersame Aufwertung des eigenen Geldes

Die Erfurterinnen und Erfurter sind herzlich eingeladen, dann ihre Geldscheine zu zücken und diese im Rahmen der Performance „Faktor 10“ durch Benedikt Braun aufwerten zu lassen. Aus 10 mach 100, aus 50 mach 500 Euro. Geht nicht? Geht doch. Je nachdem, wie man die Frage „Was ist mehr wert, Geld oder Kunst?“ für sich beantwortet.