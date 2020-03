Ein Künstler, der weit über Erfurt wirkte

Das Iga-Logo, zahllose Radierungen, Bucheinbände, Plakate, Kalender oder die Industrie-Werbung für Carl Zeiß Jena stammten von Siegfried Kraft, ebenso Münzen, Medaillen oder das Fachbuch „Die Schutzmarke“. Kraft schuf Bleiglasfenster für Kirchen, Pokale für Sportwettkämpfe, in den 1970er-Jahren wirkte er an der Angergestaltung mit.

Wer sich mit seinen Arbeiten befasst, der geht durch Erfurter Stadt- und Thüringer Industriegeschichte. Der staunt, wie ästhetisch, auf das Wesentliche konzentriert, wie zeitlos seine Arbeiten bis heute daherkommen.

Lehrtätigkeit an Kunstschuleaus politischen Gründen verloren

Am 30. März 1920 wurde er in Erfurt geboren, besuchte das Gymnasium zur Himmelspforte, zog nach dem Abitur in den Krieg, geriet später in russische Kriegsgefangenschaft und kehrte 1946 nach Hause zurück. In Erfurt gründete er eine Familie, lehrte an der Landesschule für Angewandte Kunst, ehe er 1952 aus politischen Gründen seinen Job verlor. Siegfried Kraft wurde Freiberufler und nutzte fortan die Möglichkeiten seines Nischendaseins.

Der Künstler Siegfried Kraft aus Erfurt. Foto: Tristan Vostry

Er gestaltete zahllose Ausstellungen, schuf markante Werbesymbole für die Internationale Gartenbauausstellung, engagierte sich im Künstlerverband und im Stadtrat Erfurt. Die Stadt Erfurt verlieh ihm den Kunstpreis. Mit 53 Jahren schrieb er sich an der Kunsthochschule Berlin ein und wurde Diplomgrafiker. „Jedes Wort aus seinem Mund war wohl überlegt und prägnant wie seine Grafik“, erinnert sich der Erfurter Hajo Schüler an seinen Lehrer, Mentor und väterlichen Freund. „Er kämpfte streitbar gegen jede Form von Bevormundung.“

Seine sieben Kinder erlebten den Vater geradlinig, eher streng, als einen Mann weniger Worte. „Er war fast immer im Atelier“, sagt Franziska Kraft, die jüngste Tochter. „Das war ein spannender Ort, dort hat er über Entwürfen gebrütet, dort ging es um Formen, Farben, Fotografien.“ „Und um Buchstaben“, ergänzt Barbara Ruge, die älteste Tochter. „Schrift hatte es ihm besonders angetan.“

Jahrelanges Trauerspielum Nachlass des Künstlers

Nach dem Tod des Vaters im Jahr 2013 hütete die Familie das Archiv – glücklicherweise war Siegfried Kraft nicht nur als begnadeter Grafikdesigner, sondern auch als unermüdlicher Sammler in Aktion gewesen. Hunderte Originalgrafiken, Radierungen mit Erfurter Motiven, Münzen, Gefäße, Medaillen fanden sich im Nachlass. „Der Wert der Sammlung ist sechsstellig, das hat uns das Stadtmuseum bestätigt“, sagt Schwiegersohn Manfred Ruge.

Das Angebot, alles als Schenkung an die Stadt zu geben, liegt seit Jahren auf dem Rathaustisch. Doch dann hakte es bei der Vertragsgestaltung, immer wieder wurden die Krafts vertröstet. „Dass das immer noch nicht in trockenen Tüchern ist, empfinde ich als Unding“, sagt Stadtrat Wolfgang Beese (SPD), der auch den Kulturausschuss leitet. „Es ist ein Trauerspiel, wie die Stadtverwaltung mit den Künstlern unserer Stadt umgeht.“

Freunde und Familie ergriffen selbst die Initiative, stellten zum Hundertsten eine kleine, feine Kabinettausstellung zusammen, fanden im Team von Haus Dacheröden Partner. Nun aber sind auch dort wegen der Corona-Krise die Türen zu. Vielleicht kann die Ausstellung im Lauf des Jahres noch gezeigt werden, hofft Franziska Kraft.

In jedem Fall will das Erfurter Stadtmuseum das Wirken Siegfried Krafts würdigen – im nächsten Jahr während der Bundesgartenschau. „Hoffentlich ist bis dahin alles in Sachen Schenkung geregelt“, sagt Kulturpolitiker Wolfgang Beese in Richtung Stadtverwaltung.