Ein Kulturknall und viele kleine Kunststücke

Wie vielfältig das Kulturleben in Erfurt ist, merkt man vielleicht so richtig erst, wenn es ins Koma fällt und nicht mehr stattfinden darf. Wie kreativ die Kulturakteure aber in der Krise sind, auch dazu liefern sie in diesem absonderlichen Jahr 2020 den Beweis.



Corona hat die vollgepackten Veranstaltungspläne arg eingekürzt, Theater und Museen bleiben geschlossen, Vorstellungen und Vernissagen fallen aus, Klubs müssen dicht machen. Künstler und Kulturschaffende suchen sich neue Wege, um dennoch sichtbar zu bleiben. Konzerte werden zu einem rein virtuellen Erlebnis. Bei allen kreativen Ansätzen, nicht gänzlich zu verstummen und trotz Corona hörbar zu bleiben: Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass ein Bildschirm die Atmosphäre eines Konzertsaals nicht ersetzen kann, dass es die Menschen lüstet nach Nähe, durchtanzten Nächten und Gesprächen von Angesicht zu Angesicht, ohne „Kannst du mich hören“-Frage und schlechten Internetverbindungen. Dafür gibt es keinen Ersatz, aber man hat es probiert, immerhin.



In den Klubs geht die Existenzangst um. Gerade jungen Neugründungen fehlt es an Mitteln, von denen sich lange Zeit zehren lässt. Wie gravierend Corona den Klubbetrieb verändert, wird sich wohl erst nächstes Jahr zeigen, wenn wir sehen, was die Pandemie angerichtet - oder besser übriggelassen hat. In allem Pandemie-Elend aber wächst scheinbar auch die Kreativität und der Drang nach Draußen. Ob Stattstrand am Zughafen oder Hirsch-Heinrich-Sommergarten im Hirnzigenpark, nicht zuletzt das wiederbelebte Stadtgarten-Außengelände: Alles will raus, alles auf Abstand, alles an die frische Luft. Dabei rücken bislang getrennt handelnde Akteure zusammen und schaffen Neues.



Und nicht nur Oldtimer der Szene finden breite Unterstützung. Etwa in Spendenaktionen wie für den Museumskeller, um für die Betreiber wenigstens die ärgsten Sorgen zu überbrücken. Im „Kontor“ machen Franz Mehlhose, Molsdorfer Kultursommer und die Thüringer Bachwochen gemeinsame Sache und hieven das kleine und sehr feine Musikfestival „20ff“ aus der Taufe.

Eine Institution wie das Theater Erfurt öffnet sich für die freie Szene – ein Schritt zu mehr Miteinander - macht das Café Cactus auf und findet zum „Kulturknall“ einen gemeinsamen Termin. Dem vielversprechenden Knall folgt Krach zwischen der losen „Ständigen Kulturvertretung Erfurts“ und dem nun wieder fest im Intendanten-Sattel sitzenden Chef des Theaters. Möge der Eindruck täuschen, dass das gegenseitige Interesse nur vorübergehend war. Denn bekundet wird von Generalintendant Guy Montavon, dass es auch weiterhin den Plan und neuerdings auch eine Stabsstelle im Theater für eben dieses Zusammenrücken gibt.



Kulturmann des Jahres wird in Erfurt 2020 ohnehin ein anderer, gäbe es diesen Titel zu verleihen: Volker Nienstedt als Chef der Corona-verhinderten Sommerkomödie zaubert ein „Pandemistisches Gartentheater“ in die Ruine der Barfüßerkirche, das jedwedes Publikum begeistert. Zwischen Rap und Schlager, Tanztheater und Kammermusik, Lesung und Stummfilm bewegen sich die eineinhalb Monate mit täglich wechselndem Programm, das einem schwindelig werden könnte zwischen all den Stauden und Grünpflanzen. Dabei gerät fast in Vergessenheit, dass die Tage eigentlich fürs Schauspiel und den langnasigen Degenhelden Cyrano de Bergerac reserviert waren. Nächstes Jahr soll sein Jahr werden. Zuvor klingt 2020 noch etwas Positives an: in einem immer lauter werdenden Ruf, die verlorene Schauspielsparte am Theater Erfurt wieder beleben zu wollen. Denn die fehlt – trotz aller 2020 bewusst gewordenen Vielfalt.