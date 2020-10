Vor drei Jahrzehnten hat sich Deutschland wieder vereint. Wie verliefen, wie änderten sich die Lebenswege der Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt? Ganz gleich, ob sie nun echte Erfurter Puffbohnen sind oder erst hierher zogen. Heute: Sängerin Gerda Gabriel.





Dean Reed hielt um ihre Hand an, mit Marianne Rosenberg („Er gehört zu mir“) teilte sie sich auf DDR-Tour wochenlang die Garderobe, und Achim Mentzel kürte sie in seiner Show gleich vierfach zur Musikantenkönigin. In der Gruppe „Automobil“ sollte sie Nina Hagen ersetzen – Gerda Gabriel.

Von Liebe hat sie in Ost- wie Westzeiten stets gesungen und im vergangenen Jahr in der RTL-Produktion „Schlager sucht Liebe“ vergeblich nach ihrem Herzblatt gesucht. Zeitgleich wurden ihre 40 schönsten Lieder auf CD gebrannt, natürlich mit „Heimweh nach Thüringen“, der heimlichen Landeshymne. Erst jetzt, im 41. Jahr ihrer Bühnenpräsenz, ist es coronabedingt etwas ruhiger geworden um Gerda Gabriel.

Wenn sie allerdings darf – etwa im „Pandemistischen Gartentheater“ in diesem Sommer in der Barfüßerkirche oder beim Interview im geliebten Kleingarten – lässt sie ihr Publikum spüren, dass die Schublade der Sängerin von Volksmusik und Schlager viel zu klein ist. Als Tina-Turner-Double besingt sie dann „Nutbush City Limits“ oder fordert als Janis Joplin Gott dazu auf, ihr endlich einen „Mercedes Benz“ zu kaufen. Selbst fährt sie einen älteren Gebrauchtwagen, ist sparsam und bescheiden geblieben, würde sich selbst nie als Star bezeichnen. Stolz auf ihre Erfolge, vor der Wiedervereinigung oder danach, ist sie schon. Und immer dann, wenn sie ihr Publikum für ihre Musik begeistern kann. Selbst wenn es ein ganz junges ist und sie im Karo-Kostüm mit frecher Perücke als Susi Sause für Spaß sorgt.

Dean Reed schob ihre Karriere an

Gerda Gabriel, mit Mädchenname Helzel, lernte Trompete und Akkordeon, spielte im Fanfarenzug und sang im Schulchor. Vom Chemiestudium wechselte sie zum Gesangsstudium an der Hochschule für Musik in Weimar. 1979 startete ihre Karriere, als der „rote Elvis“ Dean Reed sie in die TV-Show „Der Mann aus Colorado“ holte. Er verliebte sich in sie, ihr Herz gehörte damals aber schon ihrem späteren Ehemann. Schlagerstudio, Oberhofer Bauernmarkt, Ein Kessel Buntes, Bong: Die Liste der TV-Auftritte in jenen Tagen ist lang. Eine Platte bei Amiga blieb ihr verwehrt. Aufs Reisen ins Ausland musste sie bis zum Mauerfall verzichten – eine Zusammenarbeit mit der Stasi schlug sie aus, so blieb ihr vor 1989 nur der Osten als Bühne, durch den sie unter anderem mit Lothar Stuckarts Bigband tourte.

Die Konkurrenz der Musikbranche unterschied sich laut Gerda Gabriel in Ost oder West nicht. „Was wollt ihr hier, wir müssen selber um Auftritte kämpfen“, erinnert sich Gerda Gabriel an einen Auftritt in Bayern und den bitteren Kommentar einer ihrer singenden West-Kolleginnen. Die hatten mit ihren Ost-Touren oft mehr als das Zehnfache verdient, nun war mit der DDR auch die Freundschaft zu Ende.

Mit Schallplatten durchs Land gereist

Mit den Betrieben waren fast alle Auftrittsmöglichkeiten weggebrochen, doch Gerda Gabriel hatte Glück: Auf dem Pressefest traf sie auf einen urigen Typen aus Bayern, der angab, Produzent zu sein. Was mit Zweifeln begann, wurde ihr Einstieg in die Volksmusik mit der erfolgreichen Single „Die Heimat darfst du nie vergessen“.

Leben ließ sich damals nicht allein vom Singen – für ein Auskommen reiste sie durch die Lande, versorgte Läden von Rostock bis Hof mit Schallplatten – „Ich war eine singende Musikvertreterin“, erinnert sie sich lachend. Hochs und Tiefs hat sie viele erlebt in ihrer Karriere. Das Ganz-weit-weg hat sie nach 1990 nachgeholt: Zweimal im Jahr ging es mit ihrem Sohn Martin in die Ferne, nach Ägypten oder Asien, Malta oder in die USA – zum Urlauben, aber auch als singende Botschafterin Thüringens. Endlich ließ sich auch die Sehnsucht nach den Alpen erfüllen.

Ein Weltkind ohne Schubladendenken

Privat hört sie Musik von Rammstein bis André Rieu, schwärmt für Rock-Jazz von Al Jarreau und Saga. Wie passt da die Volksmusik? „Wenn ich dann das Rennsteiglied singe, sehe ich mich durch die Drachenschlucht wandern“, lacht die Herbert-Roth-Preisträgerin. Das sei ihr Leben, als Weltkind und ohne Schubladendenken.

Von der Zukunft wünscht sie sich „Kraft zum Singen und Gesundheit – und dass die Welt wieder eine normale wird“. Sie hofft als Erfurter Original auf einen Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt: „Für das Gefühl, vor Publikum zu singen oder vor 1000 Zuschauern zu moderieren, gibt es keinen Ersatz.“ Daran hat sich seit der Einheit für Gerda Gabriel auch rein gar nichts geändert.