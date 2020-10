Ein neues Quartier wächst ab Frühjahr im Südosten Erfurts

Wie in dieser Visualisierung soll das Quartier am Peter-Vischer-Weg einmal aussehen. Der momentan vorhandene rote Mehrgeschosser verändert seine Fassade und bekommt noch eine weitere Etage aufgesetzt.

Mit dem Abriss von alten Garagen, der im November oder spätestens Dezember startet, deutet sich in Daberstedt ein größeres Bauvorhaben an. Die AOC Immobilien AG möchte in den kommenden beiden Jahren ein neues Quartier mit 154 Wohnungen, einer Tiefgarage, einigen Gewerbeflächen und einem Kindergarten errichten.