Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„30 Jahre – 30 Bilder“: Ein Ort für Frauen und ihre Sicht auf die Welt

Eine ganz normale Feierstunde am Montag soll ein nicht ganz so normales Ereignis vor exakt 30 Jahren würdigen: Am 24. Februar 1990 wurde das Frauenzentrum Erfurt gegründet.

Es war das erste kommunale Frauenzentrum, das auf dem Boden der DDR – also sogar noch vor dem Tag der Deutschen Einheit – ins Leben gerufen wurde. Die „Frauen für Veränderung“ hatten schon seit dem Dezember zuvor die von der Stasi genutzte Villa in der Espachstraße 3 besetzt gehalten. Sie wurde zum ersten offiziellen Sitz. Später ging es in ein Ausweichquartier in der Predigerstraße, während die Pergamentergasse 36 saniert wurde. 2001 gab es dann den Schlüssel für den Einzug ins heutige Domizil.

Dass der 30. Geburtstag auf einen Rosenmontag fallen würde, stand damals nicht auf dem Plan. Wenn die Feier am Montag um 17 Uhr beginnt, soll es keine „ganz große Sause“ werden. Aber die Gründerinnen und ihre Nachfolgerinnen haben gemeinsam mit starken Partnern viel erreicht und stecken sich immer neue Ziele.

Bilderausstellung wird zum Jubiläumstag am 24. Februar eröffnet

„30 Jahre – 30 Bilder“ heißt die Ausstellung, die anlässlich des Jubiläums auf die Beine gestellt wird. „Wir haben Frauen gefragt, ob sie sich mit einem Werk beteiligen, von dem sie sich vorstellen, das passen könnte“, erklärt Veronika Lehe. So sind Künstlerinnen und Laien, Bildschaffende, die schon ausgestellt haben, und Dozentinnen vertreten. Die Rückmeldungen liefen gut. Möglicherweise müssen ein paar mehr als 30 Bilder aufgehängt werden, die über die Etagen im Gebäude verteilt Platz finden. „Das Thema ist sehr frei und lässt viel zu, aber so ist unsere Arbeit ja auch.“

So vielfältig wie die Frauen selbst und die Themen im Frauenzentrum soll auch die Ausstellung sein.

Der Blick zurück ist eine Sache. Vor allem aber geht die Arbeit weiter. Davon wird zur Jubiläumsfeier die Rede sein. „2020 wollen wir verstärkt Angebote um Frauenrechte in den Fokus rücken“, sagt Leiterin Christina Erdmenger. Beim Blättern in der Chronik sind manche Parallelen aufgefallen. Bis es zur Gründung des Frauenzentrums kam, sei ein längerer Weg zu meistern gewesen. Hinter etliche Probleme von damals lasse sich noch kein großer Haken setzen. „Jetzt müssen wir wieder dafür kämpfen, dass es Schutzräume für Frauen gibt und diese auch erhalten bleiben – ob für Frauen in persönlichen Krisen und Notsituationen, für von Gewalt Betroffene oder einfach für Frauen in verschiedenen Lebensphasen.“ Dabei spricht sie nicht von den Bewährungsproben finanzieller Art. „Probleme finanzieller Natur begleiten uns seit 30 Jahren, mal mehr, mal weniger“, sagt sie. Das kommunale Frauenzentrum versteht das Team als Teil der Daseinsfürsorge. „Nachlassen dürfen wir einfach nicht. Aber es ist toll, was wir geschafft haben. Die Gründerinnen haben damals ein gutes Fundament gelegt.“

Eine Zeit lang hatte das Team das Gefühl, die Notwendigkeit solcher Schutzräume mit Angeboten sei verstanden worden in der Gesellschaft. „Jetzt merken wir wieder häufiger: Das ist nicht so“, betont Christina Erdmenger. Etliche der Fragen, die sich heute stellen, beschäftigten schon vor 30 Jahren. So geht es im Haus nicht allein um die Sicht der Frauen auf die Welt, sondern weiterhin darum, für die Rechte der Frauen zu kämpfen. Denn die Rolle der Frau wird wieder häufiger zur Diskussion gestellt, so die Erfahrungen im Haus.

Im Verlauf des Jahres sind weitere Veranstaltungen geplant, die mit dem Jubiläum zu tun haben, aber „noch im Topf köcheln“. Es wird um Selbstermächtigung gehen und um den Weg, wieder die Hoheit über das eigene Leben und seine Entscheidungen zu bekommen. „Dabei schubsen wir nicht und sagen: So muss es sein“, erklärt Veronika Lehe. „Hilfe zur Selbsthilfe ist immer die Basis unserer Arbeit.“