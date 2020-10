Ein Prinz für „Clara“: Neuer Küchenchef übernimmt in Erfurter Sterne-Restaurant

Erfurt. Mit dem gebürtigem Österreicher Markus Prinz an der Spitze öffnet das Restaurant „Clara“ am 3. November wieder seine Pforten.

Markus Prinz heißt der neue Küchenchef im Sterne-Restaurant „Clara“ in Erfurt. Nach zweimonatiger Pause zur Team-Neuaufstellung öffnet das Restaurant am 3. November unter seiner Regie und mit ihm an der Spitze eines ebenfalls neuen Küchenteams wieder seine Pforten. Auch die Kochkurse in der Kochschule im Kaisersaal werden ab nächstem Jahr unter seiner Leitung fortgesetzt, wie die Kaisersaal Gastronomie- & Veranstaltungs GmbH am Dienstag mitteilte.

Markus Prinz folgt als „Clara“-Küchenchef auf Arne Linke, dessen Abschied im August verkündet wurde. Den gebürtigen Hamburger Linke zieht es zurück in seine Heimat.

Erfahrungen in der Karibik, in Südost-Asien und im Nahen Osten gesammelt

Der 37-jährige gebürtige Österreicher Prinz startete seinen beruflichen Werdegang im Zwei-Hauben-Restaurant „Steirer Stub’n“, heißt es in der Mitteilung weiter. Besonders geprägt hat ihn demnach seine Zeit als Jungkoch bei Reinhard Gerer und Christian Petz.

Seine Vita liest sich inzwischen beinahe wie ein Reiseführer: Neben verschiedenen Stationen in österreichischen Sterne- und Haubenrestaurants sammelte er unter anderem Erfahrungen in der Karibik, in Südost-Asien, im Nahen Osten oder als Kochschullehrer auf den Philippinen.

Seinen Küchenstil beschreibt Markus Prinz den Angaben zufolge als „Avantgarde-Küche mit globalem Input“. Auf der neuen „Clara“-Karte will er klassische Gerichte der Nouvelle Cuisine unter Verwendung internationaler und regionaler Top-Produkte auf besondere Weise saisonal neu akzentuieren.