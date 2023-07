Ein Schatz in der Erfurter Innenstadt

Erfurt. Ein Wunsch vieler Erfurter ist es, dass die City familienfreundlicher wird. Eine besondere Aktion soll das nun bieten.

Gemeinsam mit Händlern und Gastronomen plant das Citymanagement der Stadtverwaltung Erfurt in der ersten Ferienwoche eine Schatzsuche in der Innenstadt. Vom 10. bis 14. Juli jeweils von 10 bis 14 Uhr können Kinder und Jugendliche einzeln, in Gruppen oder mit der Familie losziehen, an 15 Stationen Aufgaben lösen und dabei jede Menge spannende Orte und Details entdecken.

Familienfreundliches Angebot

Wer am Ende den richtigen Lösungscode abgibt, kann Preise gewinnen. „Im Innenstadtprofilierungskonzept wünschten sich die Erfurter weitere familienfreundliche Angebote, und dem nehmen wir uns an“, so Citymanagerin Patricia Stepputtis. Die Schatzsuche wird gemeinsam mit der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH geplant. „Es ist ein Pilot und wir wollen daran wachsen“, so Stepputtis.

Startpunkt ist die Kinder- und Jugendbibliothek

Die Schatzkarten sind im Aktionszeitraum erhältlich in der Kinder- und Jugendbibliothek, Marktstraße 21, die zugleich Startpunkt der Schatzsuche ist Die Tour dauert zu Fuß ohne Aufgabenlösung rund 45 Minuten. Werden alle Aufgaben gelöst, sollten rund zwei Stunden eingeplant werden. Die Route führt von der Marktstraße zum Fischmarkt über die Krämerbrücke, zum Spielplatz hinter der Krämerbrücke, die Michaelis- und Allerheiligenstraße bis zum Ziel, der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz. Hier werden die Kinder am Ende der Tour bis täglich 16 Uhr erwartet, um ihre Lösungen in den Lostopf zu geben.

Preise von Händlern und Gastronomen gesponsert

Neben 80 Zehn-Euro-Einkaufsgutscheinen für die Erfurter Innenstadt und vielen Goodies von Erfurter Händlern und Gastronomen winken die vom Citymanagement Erfurt e. V. gesponserten Hauptpreise: eine Playstation PS5, Bluetooth-Lautsprecher und AirPods Pro.

Eine Voranmeldung für die Schatzsuche ist nicht erforderlich. Empfohlen wird die Tour als Eltern-Kind-Tour oder unter Aufsicht anderer verantwortlicher Personen.