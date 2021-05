Ein Toter und ein Verletzter bei schwerem Unfall an Stauende auf der A4 bei Erfurt

Neudietendorf/Erfurt. Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Neudietendorf und Erfurt-West ist am Mittwochabend eine Person ums Leben gekommen und eine weitere verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Neudietendorf und Erfurt-West ist am Mittwochabend eine Person tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Landeseinsatzzenrtale ereignete sich das Unglück gegen 19.30 Uhr in einem Baustellenbereich nahe der Anschlussstelle Neudietendorf in Fahrtrichtung Dresden.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war ein Lkw an einem Stauende mit eingeschaltetem Warnblinksignal zum Stehen gekommen und ein Kleintransporter aus bisher ungeklärter Ursache auf den Lastwagen aufgefahren. Ein Insasse des Transporters kam dabei ums Leben, ein weiterer sei verletzt worden.

Der rechte Fahrstreifen Richtung Dresden ist blockiert, es gibt Verkehrsbehinderungen. Für die Bergungsmaßnahmen kann es zu Sperrungen kommen.

