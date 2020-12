Guten Morgen Erfurt: Ein Wurm fehlt

Kathleen Kröger denkt an kulinarische Versuchungen.

In den Sozialen Netzwerken gibt es viele Gruppen, die Dinge aus dem eigenen Haushalt zum Verkauf anbieten. Ich habe dort noch nie etwas gekauft, aber ich verfolge interessiert, was dort alles angeboten wird.

Jüngst blieb ich in einem Inserat hängen, in dem eine Dose Mehlwürmer für vier Euro einen neuen Besitzer suchte. Fast hätte ich weitergescrollt, bis ich bei der Produktbeschreibung auf den Satz „Lediglich ein Mehlwurm fehlt“ stieß.

Das wirft doch Fragen auf. Was ist mit dem einen Mehlwurm geschehen? Welches Schicksal ist ihm widerfahren?

Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war eine Mutprobe. Herausforderungen wie das Essen von Regenwürmern oder Fliegen gibt es ja vermutlich in jedermanns Kindheit zuhauf. Und wenn man es selbst nicht tat, fällt einem nach kurzem Nachdenken irgendwann ein Kinderfreund ein, der die gewagte Verkostung unter Applaus und Ekelschreien schließlich wirklich vollzog.

Da die Tierchen in ihrer Verpackung keine Lebendnahrung sind, fällt wohl auch die These einer waghalsigen Flucht eines Ausreißers weg. Aber was bleiben da noch für Möglichkeiten?

Eins steht bei allen Spekulationen fest: Hätte der Mehlwurm geschmeckt, stünde die Packung wohl nicht zum Verkauf.