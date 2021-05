Einen kuriosen Einbruch in Ein Hotel hat derzeit die Erfurter Polizei zu bearbeiten.

Einbrecher campiert mehrere Nächte in Erfurter Hotelzimmern

Erfurt. Ein Einbrecher hat sich mehrere Tage unbemerkt in einem Erfurter Hotel einquartiert.

In den letzten Tagen hat es sich ein Einbrecher in einem Erfurter Hotel gut gehen, wie die Polizei mitteilte. Unbemerkt sei die Person in ein Hotelzimmer eingebrochen und habe dort mehrere Nächte geschlafen. Zum Kaffeetrinken und Zähneputzen wurde ein weiteres Zimmer heimgesucht hieß es weiter.

Beide Zimmertüren mit Brandschutzvorrichtung wurden stark beschädigt. Neben dem Mietausfall entstand dem Hotel ein beträchtlicher Sachschaden von mehr als 3000 Euro. Als Angestellte den Aufenthalt des ungebetenen Gastes bemerkten, war dieser bereits über alle Berge.

