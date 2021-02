Einen Einbruch in einen Rohbau musste die Polizei in Erfurt aufnehmen. (Symbolbild)

Einbrecher erbeuten Industriestaubsauger aus Rohbau in Erfurt

Erneut haben sich Diebe in einem Rohbau in der Erfurter Innenstadt zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überstiegen die Täter einen Zaun und gelangten auf das Gelände. Dort ließen sie den Angaben zufolge einen Industriestaubsauger und eine Schleifmaschine mitgehen. Der Wert der Beute wird mit 1700 Euro beziffert.

