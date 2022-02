Einbrecher in Erfurter Innenstadt auf frischer Tat erwischt

Ein Mann ist in ein Gebäude in der Erfurter Johannesstraße eingebrochen (Symbolbild).

Erfurt. Ein Mann ist in der Nacht in ein Gebäude in Erfurt eingebrochen. Er wurde gestört. Außerdem verlor ein Mann sein Auto an die Polizei und es verschwanden Propangasflaschen im Wert von 1500 Euro.

Ein Passant hat in Erfurt in der Nacht zu Mittwoch einen Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Gegen 3.30 Uhr hatte der Passant nach Angaben der Polizei in der Johannesstraße einen Mann beobachtet, der sich an einem Gebäude am Fenster zu schaffen machte.

Als der Einbrecher den Mann erblickte, flüchtete er in Richtung Juri-Gagarin-Ring. Der 31-Jährige nahm die Verfolgung des Täters auf, verlor ihn aber aus den Augen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung des Einbrechers.

Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Mann ein Fenster und anschließend im Gebäude eine Tür aufgebrochen hatte. Ob etwas aus den Geschäftsräumen gestohlen wurde, ist bislang noch unklar.

Nach erneuten Vergehen Auto sichergestellt

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagnachmittag in der Schleizer Straße von Erfurt einen VW. Schnell stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass sowohl mit dem Auto, als auch mit dem 41-jährigen Fahrer etwas nicht stimmte. Der VW war nicht zugelassen. Außerdem waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Der 41-Jährige stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt wurde, stellten die Beamten schließlich sein Auto sicher. Dieses soll der Verwertung zugeführt werden.

Propangasflaschen für 1500 Euro gestohlen

In der Nacht zu Dienstag suchten Diebe das Gelände eines Campingausstatters in Erfurt auf. Die unbekannten Täter brachen eine Gitterbox auf, indem sie ein Vorhängeschloss beschädigten. Anschließend stahlen sie zahlreiche Propangasflaschen. Der Wert der Beute wurde auf etwa 1.500 Euro beziffert. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.