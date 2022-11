Einbrecher machen in Erfurt ungewöhnliche Beute

Erfurt. Die Langfinger brachen in einen Döner-Imbiss in der Bahnhofsstraße ein. Dabei ließen sie nicht nur Bargeld mitgehen.

Bislang unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende in Erfurt ungewöhnliche Beute gemacht. Die Langefinger drangen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag (27.11.2022) in einen Döner-Imbiss in der Bahnhofsstraße ein, nachdem sie die Tür aufgehebelt hätten, teilte die Polizei mit.

Die Täter entwendeten nicht nur mehrere hundert Euro Bargeld. Sie ließen auch einen Dönergrill im Wert von rund 600 Euro mitgehen. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter Angabe der Vorgangsnummer 0293302 unter 0361/7840-0 entgegen.

