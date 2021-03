Einbrecher plündern mehrere Keller in Erfurter

Ein Anwohner wurde am Samstagabend in der Schwerborner Straße in Erfurt durch einen lauten Knall aufgeschreckt.

Als er aus dem Fenster schaute, sah er zwei dunkel gekleidete Männer, die auf Fahrrädern in Richtung Grubenstraße flüchteten. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten versucht einen Zigarettenautomaten aufzusprengen.

Dies war ihnen allerdings nicht geglückt. Sie beschädigen ausschließlich das Gehäuse des Automaten, teilt die Polizei mit. An Beute gelangten sie nicht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurden die Täter nicht aufgegriffen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Keller in sieben Straßen aufgebrochen

Mehrere Kellereinbrüche beschäftigen die Erfurter Polizei. Dabei hatten die Diebe am Wochenende offensichtlich alles mitgehen lassen, was nicht niet- und nagelfest war.

Insgesamt verschwanden vier Fahrräder. Darunter zwei Mountainbikes der Marken Fokus und Giant im Gesamtwert von 2.300 Euro sowie ein Lastenrad der Marke Long John im Wert von 4.500 Euro.

Außerdem ließen die Diebe unter anderem einen Pelzmantel, einen Wischmop, Schneeschuhe, eine Kettensäge, Hygieneartikel und Lebensmittel verschwinden.

Betroffen waren Keller von Mehrfamilienhäusern in der Albrechtstraße, am Nonnenrain, am Juri-Gagarin-Ring, in der Kasseler Straße, in der Sofioter Straße, am Julius-Leber-Ring und in der Martin-Niemöller-Straße.

Betrunkener Radfahrer fährt Schlängellinien

Eine Polizeistreife stoppte in der Nacht zu Samstag in Erfurt einen Fahrradfahrer.

Gegen 02:15 Uhr waren die Beamten auf den 32-jährigen Mann aufmerksam geworden, weil er in Schlängellinien durch die Liebknechtstraße fuhr.

Ein Alkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht der Beamten. Der Fahrradfahrer brachte es nach Polizeiangaben auf fast 2,1 Promille. Das Fahrrad musste stehen bleiben.

Für den Mann endete die Nacht mit einer Blutentnahme und einer Strafanzeige.