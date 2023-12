Beute in vierstelliger Höhe Einbrecher schlagen am helllichten Tag in Erfurt zu

Erfurt Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus in der Erfurter Innenstadt eingebrochen.

Unangenehme Überraschung für einen Wohnungsinhaber in Erfurt. Wie die Polizei mitteilte, sind Einbrecher am helllichten Tag über den Balkon in eine Wohnung eines Merhfamilienhauses in der Innenstadt eingebrochen.

Die Tat geschah während der Abwesenheit des Bewohners, heißt es weiter. Es wurde Beute in vierstelliger Höhe gemacht. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

