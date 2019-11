Unbekannte sind in eine Wohnung in Erfurt eingedrungen und haben Geld gestohlen.

Erfurt. Während die Bewohner schlafen, dringen Unbekannte in eine Wohnung am Berliner Platz ein. Am Morgen fehlen 300 Euro.

Einbrecher stehlen Geld aus Wohnung in Erfurt

Einbrecher haben aus einer Wohnung in Erfurt rund 300 Euro gestohlen – während die Bewohner zu Hause waren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, müssen die Täter in der Nacht zu Mittwoch in die Wohnung am Berliner Platz eingedrungen sein und das Geld von einem Tisch genommen haben. Nachdem die Bewohner am Morgen aufgestanden waren, stellten sie fest, dass ihre Wohnungstür und Schränke offen standen.