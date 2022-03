Einbruch in Einfamilienhaus in Erfurt-Marbach

Erfurt. Im Erfurter Stadtteil Marbach sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie stahlen unter anderem eine noch unbekannte Summe an Bargeld.

Am Donnerstag wurde bei der Polizei der Einbruch in Einfamilienhaus im Erfurter Stadtteil Marbach zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich Zutritt in das Haus. Dort durchwühlten die Einbrecher das Wohn- und das Schlafzimmer. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe.

Auch zum entstandenen Sachschaden konnten zur Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf.

