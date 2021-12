Einbrecher verursachten hohen Sachschaden bei einer Sportstätte in Erfurt.

Einbruch in Sportstätte und Tennisclub in Erfurt

Erfurt Bei einem Einbruch in eine Sportstätte ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Unbekannte Täter sind am Wochenende in mehrere Räume einer Sportstätte in Erfurt eingebrochen. Laut Polizei schnitten sie den Zaun durch, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend hebelten die Täter mehrere Türen und Fenster auf. Die Diebe erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und ein Elektrowerkzeug. Dabei verursachten sie mehrere tausend Euro Sachschaden.

Auch ein angrenzender Tennisclub blieb nicht verschont. Hier wurde ebenfalls nur eine geringe Menge Bargeld entwendet, dafür aber hoher Sachschaden verursacht. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren und ermittelt in beiden Fällen wegen besonders schweren Diebstahls.

