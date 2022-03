Einbruch und Diebstahl in einen Kindergarten in Erfurt/Waltersleben

Erfurt. Am Montag stellten die Mitarbeiter des Kindergartens in Waltersleben mit, dass eingebrochen wurde. Dabei verursachten die Täter nicht nur einen Sachschaden.

Am Montagmorgen hat das Personal eines Kindergartens in Waltersleben festgestellt, dass dort am Wochenende eingebrochen wurde. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude.

Dort suchten sie laut Polizei nach Geld und richteten dabei einen Sachschaden von 4000 Euro an. Schließlich konnten die Täter mit mehreren hundert Euro Bargeld unbemerkt fliehen.