Unbekannte brechen in Garage ein. (Symbolbild)

Einbruch und schwerer Diebstahl in Erfurter Garage: Täter brechen Wandtresor auf

Erfurt. Unbekannte sind in eine Garage in Erfurt eingedrungen und haben dort Sachen mit hohem Wert gestohlen. Dafür brachen sie einen Wandtresor auf.

Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag auf Sonntag in eine Garage in Erfurt eingebrochen. Die Täter knackten ein Vorhängeschloss und verschafften sich so Zutritt zur Garage im Stadtteil Johannesplatz. Anschließend brachen sie laut Polizei einen kleinen Wandtresor auf.

In diesem befanden sich mehrere Fahrzeugschlüssel einer Firma. Die genaue Anzahl der fehlenden Schlüssel konnte noch nicht ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch ein Fahrzeug entwendet. Die Polizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.