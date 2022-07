Einbruchsserie in Erfurt – knapp 10.000 Schaden

Erfurt. Eine Einbruchsserie in Erfurt hält die Polizei auf Trab. Unbekannte erbeuteten fast 10.000 Euro.

Am Donnerstagmorgen beschäftigten mehrere Einbrüche in der Erfurter Altstadt die Polizei. Zunächst hatten Unbekannte an einem Café eine Fensterscheibe eingeschlagen. Hier konnten die Täter 100 Euro Bargeld aus der Kasse entwenden.

Der nächste Einbruch ereignete sich in einem Büro eines Hotels. Hier wurden ein Schrank und ein Rollcontainer aufgebrochen. Aus einer Geldkassette wurden etwa 1600 Euro Bargeld gestohlen.

Ein Rohbau wurde ebenfalls das Ziel von Einbrechern. Hier stahlen die Täter Kupferkabel und Elektrowerkzeug im Wert von 8.000 Euro.

Die Polizei sicherte in allen Fällen Spuren. Es wird nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

