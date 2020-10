Einbruchsserie in Erfurt: Wohnmobile und Datsche beschädigt

Die Polizei rückte in Erfurt wegen Einbrüchen in Wohnmobile und Gartenhäuschen aus.

Wohnmobile beschädigt

In der Nacht zum Donnerstag wurde in Erfurt Gispersleben ein Wohnmobil beschädigt. Unbekannte hatten alle vier Reifen des Fahrzeugs zerstochen, wie die Polizei am Freitag informierte. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Auch im Papiermühlenweg haben sich Diebe an einem Wohnmobil zu schaffen gemacht. Sie hebelten die Tür auf und schlugen eine Seitenscheibe ein. Ins Innere des Wohnmobils gelangten die Täter laut Polizei allerdings nicht, weswegen auch nichts gestohlen wurde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

In Gartenhäuschen eingebrochen

Innerhalb der letzten zwei Wochen haben sich Diebe an einer Datsche in Erfurt zu schaffen gemacht. Die Täter waren in der Kleingartenanlage „Dahlie“ unterwegs. In dem sie die Fensterscheibe einschlugen, gelangten laut der Polizei sie in das Häuschen.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Werkzeuge, einen Fernseher, eine Spielekonsole und Bier. Der Wert der Beute beträgt ungefähr 600 Euro.

