Einbruchsserie in Ortschaften rund um Erfurt

Erfurt. Über Pfingsten gab es in den Ortschaften rund um Erfurt zahlreiche Einbrüche. Die Diebe hatten es vor allem auf Einfamilienhäuser abgesehen.

Über Pfingsten trieben Einbrecher in Ortschaften rund um Erfurt ihr Unwesen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hatten es die Diebe vor allem auf Einfamilienhäuser abgesehen. So stiegen die Diebe u. a. in Häuser in Rhoda, Windischholzhausen, Büßleben und in der Märchensiedlung ein.

Sie durchwühlten Schränke und ließen neben Bargeld, Werkzeug und persönlichen Dokumenten auch Lebensmittel mitgehen. In einem Wohnhaus stießen die Täter noch auf einen Fahrzeugschlüssel. Das Auto ließen sie stehen, durchsuchten es aber und ließen auch hier Wertgegenstände verschwinden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beträgt der Wert der Beute mindestens 5000 Euro.

Auch der entstandene Sachschaden sei beträchtlich. Neben beschädigten Türen und Fenstern hätten die Eigentümer auch zerstörte Bewegungsmelder zu beklagen. Die Diebe kamen immer nachts und wurden teilweise auch gestört, so dass einige Hausbesitzer mit dem Schrecken davon kamen.

Die Polizei rät Türen und Fenster (gerade im Erdgeschoss) nachts und bei Abwesenheit geschlossen (und nicht angekippt) zu lassen. Bewegungsmelder schrecken ungebetene Gäste ab und bringen Licht in dunkle Ecken. Sollten sich Personen auffällig verhalten und Wohngebiete und Grundstücke ausspähen, sollte man nicht zögern und umgehend die Polizei verständigen und sich ggf. Kennzeichen und Autotypen notieren.