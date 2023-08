Einbrüche in Fleischerei und Gartenhaus - 83-Jährige über WhatsApp betrogen

Erfurt. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Erfurt.

Unbekannte sind am Wochenende in eine Fleischerei in der Brühlervorstadt eingebrochen. Laut Angaben der Polizei hatten die Täter dafür ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt in das Ladeninnere verschafft. Dabei richteten sie Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. In der Fleischerei stahlen die Einbrecher schließlich mehrere hundert Euro Bargeld.

Viel Beute in Gartenhaus

Zwischen Montag und Dienstag drangen Diebe in ein Gartenhaus in Bischleben-Stedten ein. Nach Polizeiangaben hatten die Täter die Tür des Häuschens aufgebrochen. Neben Werkzeug und einer Motorsense, ließen die Einbrecher auch zwei Kettensägen sowie zwei Rasenmäher-Roboter mitgehen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird von der Gartenbesitzerin auf 3500 Euro geschätzt.

83-Jährige über WhatsApp betrogen

Eine 83-Jährige ist Opfer einer WhatsApp-Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau über den Nachrichtendienst eine Mitteilung ihres vermeintlichen Sohnes erhalten. Tatsächlich handelte es sich aber um Betrüger, die der Frau unter einem Vorwand über 1800 Euro abluchsen konnten. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, stets misstrauisch zu sein, wenn man von fremden Telefonnummern Nachrichten oder Geldforderungen erhält. Im Zweifel sollte man sofort mit Angehörigen unter der bekannten Telefonnummer telefonischen Kontakt aufnehmen oder sich direkt an die Polizei wenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

