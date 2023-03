Eine eigene Stadtteilkonferenz? Roter Berg und Johannesplatz in Erfurt bekommen Unterstützung

Erfurt. „Gleichwertige Lebensverhältnisse in allen sozialen Räumen“ ist für viele Bürger im Erfurter Norden ein Wunschtraum. Zwei neue Beratungsstellen sollen das nun ändern.

Nach acht Jahren „Thinka-Projekt“ am „Stadtteiltreff Berolina“ am Berliner Platz und dem „Stadtteilbüro Rieth“ im Erfurter Norden sind am Dienstagnachmittag nun auch zwei neue Sozialberatungsstellen am Roten Berg und am Johannesplatz dazugekommen. Am Karl-Reimann-Ring 3 und in der Magdeburger Allee 165 wird die „Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung“ Beratung und Unterstützung für die Anwohner bieten.

Beratung für alle Lebenslagen am Roten Berg und am Johannesplatz

„Der Prozess, in allen sozialen Räumen der Stadt gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, ist einer der wichtigen Punkte der Arbeit, die hier geleistet wird“, schaut Anke Hofmann-Domke anhand der bereits vorhandenen Beispiele des Rieths für beide neue Standorte in die Zukunft. Dabei gehe es neben der Hilfe bei Anträgen auf Fördermittel vor allem um Beratung in allen Lebenslagen und den langfristigen Abbau von Armut, die vor allem am Roten Berg ein präsentes Thema sei.

Bürger am Roten Berg wünschen sich eine Stadtteilkonferenz

„Die Ortsteilbürgermeister sind viel unterwegs und wissen um viele Probleme. Mit der Thinka können wir nun aber noch näher bei den Bürgern sein und verstärkt Einzelfallhilfe leisten, wo sie gebraucht wird“, so Toni Schellenberg als Amtsleiter des Amtes für Soziales.

Die Räume hierfür werden durch eine Kooperation mit der TAG-Wohnen, Kowo, WBG Erfurt und WBG Zukunft kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bei einer Tasse Kaffee gibt es hier die Möglichkeit, mit den beiden Caritas-Mitarbeitern Jonas Holtemeyer und Maria Litfin-Kleinitzke ins Gespräch zu kommen. „Ich bin nun seit November im Wohngebiet und habe die Vielfalt kennengelernt und empfinde das als sehr positiv für die Gegend. Ein großer Teil unserer Arbeit wird es sein, erstmal zu ermitteln, welche Bedarfe hier vor Ort gedeckt werden müssen. Als ersten Ansatz gehen wir die Etablierung einer Stadtteilkonferenz an. Wir wollen über die Dinge sprechen, die notwendig sind“, wie Holtemeyer einen ersten Eindruck schildert.

Beratungsstelle soll in Austausch mit der Stadt treten

Es gehe darum, Anwalt, Dienstleister und auch Solidaritätsstifter für die Menschen zu sein, sind sich Michael Wenzel vom Schirmherren der Caritas als auch die anwesenden Stadtpolitiker bei der Eröffnung der beiden Stellen einig. „Der Draht zur Stadt ist kurz. Das können Sie nutzen“, wie Hofman-Domke mit Nachdruck bestärkt.

Insgesamt gibt es 21 Thinka-Standorte in Thüringen. Vier davon sind nun in der Landeshauptstadt.

Weitere Informationen zu den Anlaufstellen unter https://www.inka-thueringen.de/wordpress/stutzpunkte/erfurt/