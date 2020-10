Kleinrettbach: Agrarbetrieb rettet ausgediente Technik in Halle voller Landwirtschaftsgeschichte

Mit historischen Werbeschilder aus der Landwirtschaft bieten die beiden Geschäftsführer der Agrar GmbH Gamstädt, Matthias und Bernhard Göring (v.l.), im Hofladen an der Ortseinfahrt von Kleinrettbach jetzt schon für einen kleinen Rückblick in die Geschichte der Landwirtschaftstechnik.

Es wird langsam eng, zum Teil stapelt sich die Technik schon. Auf dem Gelände der Agrar GmbH in Kleinrettbach ist in einer Halle die gesamte Technik versammelt, die in der Landwirtschaft in den vergangenen 100 Jahren (und darüber hinaus) durch neue, modernere ersetzt wurde. In der Halle wäre eine Zeitreise möglich, bei der vor Augen geführt werden könnte, wie schwer die Arbeit in der Landwirtschaft einst war und wie der Erfindergeist der Menschen sie Schritt für Schritt verbessert hat. Könnte – denn noch ist es eine „lose Sammlung“, eine Arche ohne die es die Gerätschaften nicht mehr geben würde.

Gleich mehrere große Dreschmaschinen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stehen aufgereiht, Traktoren, Hänger, Bodenbearbeitungsgeräte, Technik für die Verarbeitung von Milch, Hausgerät... das älteste Exponat, ein Hanfkamm, stammt aus dem Jahr 1815. Irgendwann, blickt der Hüter dieses Schatzes, Bernhard Göring, voraus, sollen die Maschinen wieder zum Leben erweckt werden, damit sie gelegentlich vorgeführt werden können. Der Geschäftsführer der Agrar GmbH Gamstädt wurde durch einen Schmalfilm dazu angeregt, der in den 1960er-Jahren vom damaligen LPG-Vorsitzenden aufgenommen wurde. Der Film zeigt eindrucksvoll die schwere Arbeit der Landwirte und die einstige Technik in Aktion.

Die Halle mit historischer Technik ist inzwischen bis an den Rand gefüllt. Geplant ist, daraus ein Landmaschinen-Museum zu machen. Foto: Hartmut Schwarz

Alljährlich läuft er (inzwischen digitalisiert) beim Hoffest der Agrar GmbH im Hauptprogramm. Vor Corona wurde dieses stets vor dem Hofladen der Agrar GmbH gefeiert. Mit Festzelt, Tanz, Programm, einer Technikschau und einem kleinen regionalen Markt. Ein solcher werde über das gesamte Jahr auch im Hofladen direkt geboten, wirbt Bernhard Göring. In diesem Jahr feiert der Laden sein 20. Jubiläum – 2000 wurde die Ausstellungshalle eines Autohändlers übernommen, wurde der Versuch gestartet, mit regionalen Produkten eine Marktlücke zu füllen.

Dass das Konzept aufging, beweist heute das Kommen und Gehen der Kundschaft, die Wert darauf legt, Erzeugnisse aus der unmittelbaren Region im Einkaufswagen zu haben. Begonnen wurde einst mit Kartoffeln, Getreide und Futtermitteln – heute fällt es dem Gründer schwer den Umfang zu schätzen. Er reicht von Honig, über Eierlikör, frischen Eiern und Fleischwaren bis zu frischem Gemüse und Obst der Saison. Sechs Sorten Kartoffeln gibt es über das gesamte Jahr. Stets die der 24 von der GmbH angebauten Sorten, die frisch aus der Erde kommen. Ein Großteil der Preise würden dabei denen im Supermarkt gleich kommen – die Handelsspanne bleibt beim Landwirt.

Für die Rettung ausgedienter alter Technik, wurde eine leerstehende Halle gefunden – die irgendwann einmal ein Museum werden soll. Foto: Hartmut Schwarz

Seit der Gründung der GmbH, seit dem 1. Juli 1991, versucht Bernhard Göring, die ehemalige LPG in der Marktwirtschaft zu festigen. Der gebürtige Kleinrettbacher beendete 1982 sein Studium zum Agrar-Ingenieur, wurde danach nach Sonneborn delegiert. 1990 sollte er nach Kleinrettbach zurückkehren, dort übernehmen. Mitten im Durcheinander der Wende, als die Landwirtschaft von Auflösungen, Umstrukturierungen und Neugründungen gekennzeichnet war.

Aber die Umwandlung war gelungen – und dies mit Erfolg. Inzwischen sei man der größte Kartoffelproduzent Thüringens – Hauptlieferant für die Heichelheimer Klöße. Und dies auch nachdem die Anbaufläche von 229 auf 160 Hektar reduziert werden musste. Zu trockenes Land – auch an der Kartoffel gehe der Klimawandel nicht spurlos vorbei. Es wird deshalb auf mehrere Standbeine gesetzt.

Der Hofladen hat sich zu einem kleinen Markt entwickelt, für den sich alljährlich eine Verbesserung ausgedacht wird. Seit anderthalb Jahren sei es möglich, das Schlachtfleisch vor Ort zu verarbeiten – es hängt 14 Tage ab, perfekt für den Grill. Die eigentliche Hauptsaison in Sachen Fleisch komme erst noch – wenn es in den kommenden Tagen um die Weihnachtsgänse geht. 500 Kunden an einem Tag sei der Rekord gewesen. Angst vor Engpässen brauche keiner zu haben. Bei Bedarf wird nachgelegt.

Gern würde man die eigentlich perfekte Lage unweit der B7 zwischen Erfurt und Gotha noch besser nutzen. Ideen dafür soll es schon einige geben. Es sei schwer den Städter auf das Land zu locken – aber nicht unmöglich. Was der Zulauf zu den Hoffesten bewiesen habe. Vor Jahren hatte man sogar eine Erweiterung, einen Neubau im Blick – durch die Milch-Krise fehlten letztendlich die Mittel dafür.

Vielleicht wird es ja irgendwann die Halle voller „Historischer Landtechnik“, die es lohnt in Gamstädt auf der B 7 den Blinker zu setzen. Ein kleiner Teil, historische Werbeschilder, ziehen im Hofladen jetzt schon die Blicke auf sich. Dass seine Visionen irgendwann wahr werden, davon ist Bernhard Göring felsenfest überzeugt. Zumal sein Sohn seit Jahren die Unternehmensführung mit ihm teilt und über die Direktvermarktung genau so denkt wie er..