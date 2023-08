Eine Kräuteroase für den Erfurter Petersberg

Erfurt. Die Benediktinermönche verschrieben sich Jahrhunderte auf dem Erfurter Petersberg dem Kräuter- und Arzneipflanzenanbau. Diese Tradition lassen die Bugafreunde nun wieder aufleben.

Zu früher Stunde herrschte am Mittwochmorgen schon rege Betriebsamkeit neben der Peterskirche auf dem Petersberg. Der Verein der Bugafreunde hatte eingeladen zur Vorstellung des Projektes „Klostergärten“, dessen er sich bereits im Vorjahr angenommen hatte und das jetzt seinen vorläufig blühenden Höhepunkt erreicht hat. Und genau das sollte zahlreichen Erfurter Gästeführerinnen und Gästeführern präsentiert werden.

„Es ist seit der Bundesgartenschau 2021 und dem Rückbau der einst prächtig bepflanzten Flächen nichts passiert auf dem heute recht kahl wirkenden Petersberg“, so Lars Chrestensen von den Bugafreunden. Was auch von Touristen immer wieder bedauert werde. Daher habe man sich zu diesem Projekt entschlossen, auch, um der Historie des Kräuter- und Arzneipflanzenanbaus eine Reminiszenz zu erweisen.

Die zwischen 1060 und 1802 auf dem Petersberg residierenden Benediktinermönche brachten seinerzeit zahlreiche Pflanzen aus der Mittelmeerregion nach Deutschland. 32 davon werden schon seit Mai neben der Peterskirche auf einem etwa 100 Quadratmeter großen Beet alljährlich bis in den Oktober hinein kultiviert. Darunter Pflanzen mit solch wohlklingenden Namen wie Herzgespann, Mönchspfeffer, Drachenkopf, Weinraute, Medizinalrhabarber, Jakobsleiter oder Mariendistel. Mit dem Aufkommen des Arztberufes wurde der Anbau von Arzneipflanzen dann unterbunden.

Bugafreunde investieren 8500 Euro

Ehe das Projekt umgesetzt werden konnte, hat es aber gedauert. Vor einem Jahr habe man die Idee ins Auge gefasst. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten habe allerdings bis zum März dieses Jahres gebraucht, um einen Vertrag dafür zu unterzeichnen. Nun ist es geschafft. Die zuvor versiegelte Splitfläche wurde umgewidmet. 8500 Euro hat der Verein der Bugafreunde investiert. Ein Ruheständler pflegt den Bestand hingebungsvoll. Bis Mitte Oktober kann man die Pflanzen anschauen und auch Geruchsproben nehmen.

Die Klostergärten seien in Europa schon etwas Besonderes, so der Vorstand des Vereins, Wolf-Dieter Blüthner, aber nur eine kleine Auswahl aus dem riesigen Fundus an Kräuter- und Arzneipflanzen. Man geht von rund 2000 Arten allein in Deutschland aus. Das Saatgut für das Gartenbeet stammt von den Erfurter Firmen Valeriana, Lindig Jungpflanzen und N.L. Chrestensen. Mit etwa 1000 Hektar Anbaufläche, so Blüthner, ist Thüringen noch vor Bayern bundesweit der größte Produzent dieser Pflanzenspezies. Drei große Betriebe hätten sich dem Anbau verschrieben.