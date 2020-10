Eine neue Jugendwohngruppe für Erfurt

Am Eingang des großen hell- und dunkelgrauen Hauses in Azmannsdorf werden die letzten Arbeiten durchgeführt. Hier soll bis nächste Woche das Gebäude der ersten intensivpädagogisch-therapeutischen Wohngruppe in Erfurt fertig gebaut sein. „Nach einer Verzögerung der Bauarbeiten wegen Corona und anderen Faktoren sind wir soweit“, sagt Jürg Kasper, Geschäftsführer des Trägerverbund MitMenschen.

Die Jugendwohngruppe will sich in Azmannsdorf integrieren

Das nächste Ziel ist, laut Kasper, die Integration der Einrichtung in das Ortsleben, denn in der Phase der Bauarbeiten seien einige Unannehmlichkeiten für die Anwohner entstanden. „Die Leute sollen verstehen, dass Baufirmen nichts mit den Kindern der Einrichtung zu tun haben. Aber alles wird gut klappen, denn die Azmannsdorfer sind offene Menschen“, wendet Ortsteilbürgermeister Jens Bose dazu ein.

Ein Stadt-Vorort bietet dem Projekt die gewünschte Freiheit

Es gab viele Gründe, die für das Bauen des Hauses in einem Vorort gesprochen haben. Die Vorschriften des Jugendamts lassen sich am besten in solchen Orten erfüllen, wo die Freiheit am Bauen größer ist. Die Fläche der Einrichtung wäre näher am Stadtzentrum in so einer Dimension nicht möglich gewesen. Die Gesamtfläche des aus drei Teilen bestehenden Gebäudes beträgt 285 Quadratmeter und es gibt einen großen Garten, wo noch eine Werkstatt und Kleintierzucht für die Kinder eingerichtet werden soll. Sehr wichtig war dem Verein, ein Angebot in Erfurt für Kinder mit einer psychischen oder geistigen Störung zu ermöglichen, die so eine intensive Behandlung brauchen.

Der Bedarf für so eine Einrichtung in Erfurt war groß

„Es gab Fälle, in denen Kinder nicht von ihren Eltern besucht werden konnten, weil es in Erfurt und Umgebung keine solchen Einrichtungen gab und die räumliche Distanz zu groß war“, sagt Kasper. „Die Anzahl der Kinder, die eine intensive Behandlung brauchen, ist in den letzten Jahren gestiegen, daher ist der Bedarf einer solchen Einrichtung groß“, so Kasper.

Die Kinder der Einrichtung werden über mehrere Jahre intensiv betreut

In der Jugendwohngruppe sollen sechs 10- bis 15-Jährige verteilt in drei kleinen Wohnungen leben, begleitet von drei Erzieherinnen. Fünf Kinder sind schon in das Haus eingezogen und bis nächsten Monat soll voraussichtlich auch das sechste folgen. „Das sind Kinder, die teilweise zwölf andere Einrichtungen hinter sich haben und hier die benötigte Behandlung finden“, berichtet Jens-Peter Konrad, Bereichsleiter der Vereins Jugendhilfe. „Wir versuchen, sie bis zum Alter von 18 Jahren auf das Leben vorzubereiten und sie sozial zu integrieren“, so Konrad. Das Potenzial der Einrichtung, dieses Ziel zu schaffen, sei in so einem Projekt spürbar.