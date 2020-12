Eine Zeit zum Feiern?

Raimund Puy über eine Welt in der Krise.

Vielen Menschen ist in diesem Jahr nicht danach zumute, Weihnachten zu feiern. Der Lockdown macht uns zu schaffen, viele haben wirtschaftliche Einbußen erlitten und immer noch hat das Coronavirus diese Welt im Griff. Inzwischen kennen viele von uns Menschen, die an Covid 19 erkrankt sind. Gibt es überhaupt etwas zu feiern?

Wer für Weihnachtsstimmung eine heile Welt braucht, für den wird es schwierig. Aber überlegen wir kurz: Wie sah die Welt aus, in die Jesus hineingeboren wurde? Es gab ungerechte politische Verhältnisse, drückende Steuerlasten, willkürliche Aktionen diktatorischer Regime sowie Flucht und Obdachlosigkeit. Aber das ist unsere Welt. Ich bin so froh, dass Gott durch Jesus Christus in diese unsere Welt kommt. Hier brauchen wir ihn!

Gott sieht uns Menschen, unsere Hilflosigkeit, unsere Ängste, unsere Schuld. Und Gott wird aktiv: So sendet er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt, um uns deutlich zu machen: Ich bin an euch interessiert, ich stehe euch zur Seite!

Wir Menschen kommen alleine nicht zurecht. Das ist die bittere Wahrheit. Gott selbst muss uns retten. Und er bleibt nicht fern, er kommt. Er trägt unser Schicksal und unsere Schuld. Er schenkt uns Frieden und ist jetzt für uns da. Er bringt Licht in unser Dunkel!

Die Weihnachtsbotschaft ist eine Trostbotschaft. Die drei Worte, die die Hirten von Betlehem vor zwei Jahrtausenden hörten, trösten uns auch heute wieder: Fürchtet euch nicht! Jesus ist in diese kaputte Welt hineingekommen, um uns Trost und Hoffnung zu geben. Das ist Weihnachten: Gute Nachricht pur! Deshalb auch in diesem Jahr: Frohe Weihnachten!

Raimund Puy ist Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Erfurt am Gothaer Platz