Eingeschalteter Herd verursacht Wohnungsbrand

Polizei und Feuerwehr wurden Dienstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Krämpfervorstadt gerufen. Anwohner hatten in der Iderhoffstraße Rauch bemerkt, welcher aus einem Mehrfamilienhaus drang. In der Dachgeschosswohnung einer 32-jährigen Frau war ein Feuer ausgebrochen. Aus der Wohnung, in welcher sich keine Menschen befanden, konnte die Feuerwehr einen Hund unversehrt retten. Ursächlich für den Brand war ein angeschalteter Herd in der Küche. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Diebe bedienen sich in Gartenlaube

Die Erfurter Polizei wurde am Dienstag gleich zu zwei Diebstählen gerufen, bei denen die Täter ungewöhnliche Beute machten. Im Ortsteil Mittelhausen stellte Dienstagnachmittag ein Gartenbesitzer fest, dass seine Gartenlaube aufgebrochen worden ist. Der Langfinger bediente sich nicht nur an mehreren Lebensmitteln, sondern stahl auch Geschirr sowie ein Wildschweinfell.

Nagelneue Matratze aus Hausflur gestohlen

Am Karl-Reimann-Ring in Erfurt hatte sich ein 23-jähriger Mann ein neues Boxspringbett gekauft. Während er Dienstagnachmittag die gelieferten Teile des Betts mit Freunden in seine Wohnung trug, bediente sich ein Dieb im Flur des Wohnhauses. Er ließ unbemerkt die neue Matratze des Bettes im Wert von fast 400 Euro verschwinden.