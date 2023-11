Einzigartiges Schild wirkt Wunder: Keine Unfälle an Erfurter Gefahrenstelle

Erfurt. Regelmäßig krachte es in der Windthorststraße, weil Autofahrer beim Rückwärtsausparken die Straßenbahn übersahen. Das hat sich nun geändert.

Eine große Null ziert die Statistik. Das Jahr ist zwar noch nicht um, doch der Trend eindeutig erkennbar. Null Gefahrenbremsungen, null Unfälle wegen Autos, die rückwärts ausparken und dabei die Bahn übersehen. Enrico Raab verkündet diese Zahl natürlich verbunden mit Freude, denn jeder Unfall ist einer zu viel. Der Gruppenleiter Verkehrslenkung der Evag richtet sich an Frank Helbing vom Tiefbau- und Verkehrsamt. „Danke für die Idee“, sagt er.

Die meisten Autofahrer beachten dieses Schild und parken rückwärts ein. Foto: Anja Derowski

Doch von vorn. Wir stehen in der Windthorststraße Ecke Damaschkestraße. Zur Gruppe zählen neben Enrico Raab und Frank Helbing auch Matthias Polten von der Landespolizeiinspektion Erfurt, Andreas Starke vom Tiefbauamt und Anja Kümpfel vom Marketing der Evag. Sie alle waren an der Lösungsfindung für die Windthorststraße beteiligt. Diese war oft Thema in der Erfurter Unfallkommission.

Sechs Unfälle im vergangenen Jahr

Das Problem: Autos, die in der Einbahnstraße Richtung Innenstadt fahren, und parken wollen, müssen links abbiegen, um im rechten Winkel zur Straße zu parken. Dabei queren sie beide Straßenbahngleise. Bloß schnell rein in die Parklücke. Allerdings, und nun kommt die Gefahrensituation, vergessen viele Autofahrer beim Ausparken, dass hier die Bahn fährt oder sie übersehen diese gänzlich – und es kracht. „2020 hatten wir sieben Gefahrenbremsungen und Unfälle, 2021 waren es drei und im vergangenen Jahr sechs“, fasst Enrico Raab zusammen.

In der Unfallkommission besprachen die Experten diese Thematik, es folgte ein Vor-Ort-Termin. „Über die Straßenverkehrsordnung hätten wir es nicht anordnen können. Es gibt laut StVO keine Möglichkeit, Rückwärts- oder Vorwärtsparken anzuordnen “, erklärt Frank Helbing. Und zeigt auf das Schild, das nun seit Ende Januar in der Windthorststraße hängt. Es ist ein Hinweisschild, formuliert als Bitte, rückwärts einzuparken. Hier war die Kreativabteilung der Erfurter Verkehrsbetriebe tätig geworden. Anja Kümpfel zeichnete den Entwurf, Tiefbau- und Verkehrsamt und Polizei segneten es ab und es wurde gedruckt. Zudem gab es Postwurfsendungen für die Anwohner, die hier häufig parken.

Aber manches Auto steht trotz Schildes anders herum. Foto: Anja Derowski

„Bei den Autofahrern ist ein Bewusstsein für diese Gefahrenstelle entstanden. Das zeigt eindeutig die Statistik“, meint Enrico Raab. „Es ist ein cooles Ergebnis.“ Matthias Polten, der für den Verkehr in Thüringens Landeshauptstadt zuständig ist, ergänzt: „Das Parken im Querverkehr, wie hier in der Windthorststraße, ist eine Besonderheit in Erfurt. Das kommt höchst selten vor.“ Daher sei auch dieses Schild einmalig in der Stadt.

Schild in Domstraße zeigt ebenso Wirkung

Ein ähnlich unkonventionelles Schild hängt seit 2018 in derDomstraße. Weil hier häufig Autos zu weit aufs Gleisbett ragten, kam oft die Straßenbahn nicht mehr durch.„Park genau“ steht unter anderem auf der elektronischen Anzeige. Auch hier zeigt das Schild Wirkung, die Behinderungen der Bahn sind weniger geworden.

Wer in der Windthorststraße trotz des Schildes vorwärts einparkt, bekommt kein Knöllchen, da es kein StVO-Verstoß ist. Allerdings sieht derjenige spät die heranfahrende Bahn und es könnte zur Kollision kommen. Denn erst wenn das Auto schon mehr als zur Hälfte außerhalb der Parklücke steht, ist die Straße einsehbar. „Es ist schon klar, dass man beim Einparken einfach schnell in die Lücke will. Doch wer sich etwas Zeit nimmt und dann rückwärts reinfährt, hat beim Ausparken keine Probleme“, sagt Enrico Raab abschließend.

