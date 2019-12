Eiskaffee und Glühwein

Chen aus Shanghai lernte ich kennen, weil wir an zwei aufeinander folgenden Tagen zu ganz unterschiedlichen Zeiten in ganz unterschiedlichen Straßen die jeweils einzigen Gäste in einem Café waren. Das war letzte Woche in Chiang Mai im bergigen Norden Thailands. Das Café hatte einen schönen Garten mit tropischen Gewächsen, die Schatten spendeten.

Chen arbeitete für eine Ölfirma, sprach gut Englisch und reiste gern. Das Trachtenkleid, das sie trug, hatte sie in Tibet gekauft.

Auch in Deutschland war sie schon gewesen, in Köln etwa oder auf dem Oktoberfest. Was sie aber noch nicht verstand, war, was es mit diesem „heißen Wein“ auf sich hat.

Der Glühwein, erzählte ich, ist untrennbar mit unseren Weihnachtsmärkten verbunden. Da stehen wir bei miesem Wetter an schönen Buden und trinken den süßen, gewürzten Wein, um uns zu wärmen.

„Den schönsten Weihnachtsmarkt gibt es übrigens da, wo ich herkomme“, fügte ich hinzu. „Wirklich?“, fragte sie und schob mir ihr Huawei zu.

Auf ihrem Handy gab ich „erfurt weihnachtsmarkt“ in die chinesische Version von Google ein und drückte Enter. Als die Suchergebnisse auftauchten, tippte sie auf das chinesische Schriftzeichen für „Bilder“.

Und dann saßen wir in dem tropischen Café-Garten von Chiang Mai über unseren Eiskaffees, schauten die Bilder vom Erfurter Weihnachtsmarkt an und staunten.